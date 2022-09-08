جائحة كورونا تطيح بعقدين من التقدم في التعليم على مستوى العالم

وقالت الكاتبة الأمريكية سارة ميرڤوش في مقالها المنشور في صحيفة "ذا نيويورك تايمز" تحت عنوان "الجائحة قضت على عقدين من التقدم والنجاح في الرياضيات والقراءة": نتائج اختبارات التقييم الوطني للتقدّم التعليمي التي أجريت مؤخراً في الولايات المتحدة أظهرت الآثار المدمرة للجائحة على أطفال المدارس، وانخفاض أداء الطلاب والطالبات في سن التاسعة ومدى تحصيلهم في مادتي الرياضيات والقراءة، مقارنة بنتائج الاختبارات التي أجرتها الفئة العمرية ذاتها قبل انتشار الجائحة، لتصل إلى أعلى مستويات انخفاض لها منذ ما يقارب ثلاثة عقود.