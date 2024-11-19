عن مؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات.. "السليمان": السعودية داعمٍ أساسي للصحة العامة على الصعيد الدولي

وفي مقاله "المملكة ومكافحة مضادات الميكروبات!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "تجسّد استضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات، تحت شعار «من البيان إلى التطبيق»، خطوة مهمة نحو تعزيز الالتزامات العالمية في مواجهة هذا التحدي المتفاقم؛ الذي بات يهدد الصحة العامة عالمياً!.. واحتضان المملكة لقادة وممثلين من قطاعات الصحة والبيئة والزراعة من مختلف أنحاء العالم، يدعم إجراءات جماعية وموحدة تهدف إلى الحد من هذه الأزمة الصحية التي تتسع تداعياتها يوماً بعد يوم!