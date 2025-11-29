وكالة الفضاء السعودية تعلن نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين "روضة سكوب" و"أفق"

وجاء الإطلاق تتويجًا لمسيرة تنافسية شاركت فيها 42 جامعة سعودية عبر أكثر من 480 فريقًا طلابيًا، تنافسوا على تصميم أقمار صناعية صغيرة وفق معايير هندسية وعلمية دقيقة، ضمن المسابقة التي أطلقتها الوكالة بهدف تمكين الطلبة من خوض تجارب تطبيقية في تصميم وبناء وتشغيل الأقمار الصناعية، وتنمية مهاراتهم في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM)، بما يسهم في إعداد جيل وطني مؤهل لقيادة مستقبل قطاع الفضاء في المملكة.