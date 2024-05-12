شاهد.. أمير المدينة يرعى حفل تخريج الدفعة الـ20 من طلاب وطالبات جامعة طيبة

رعى الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج الدفعة الـ20 من طلاب وطالبات جامعة طيبة للعام الجامعي 1445هــ، البالغ عددهم 9689 خريجًا وخريجة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة.
وبدأت مراسم الحفل بانطلاق مسيرة الخريجين، ثم ألقى الخريجان حمزة الأيوبي ونواف الجهني كلمة نيابة عن زملائهما الخريجين، عبَّرا فيها عن سعادة الخريجين والخريجات بقطف ثمرة الجهد وحصيلة السنين التي قضوها في طلب العلم، مقدمين شكرهم لأمير منطقة المدينة المنورة على مشاركتهم حفل تخرجهم من الجامعة التي تحظى بدعمه ورعايته في ظل عناية القيادة الرشيدة - أيدهم الله - لقطاع التعليم، ومثمنين جهود منسوبي الجامعة كافة للتمكين وتهيئة سبل التفوق والنجاح حتى وصولهم إلى عتبات التخرج، وتجهيزهم لخدمة مجتمعهم ووطنهم.
عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًّا، يجسد رحلة الإنسان لتحقيق أهدافه وأحلامه من خلال مسيرة التعلم، وكيف يمكن للجامعة المتقدمة أن تخلق أثرًا واضحًا في حياة طلابها، ثم استعرضت الجامعة في فيلم قصير الدور الذي تؤديه في نشر المعرفة وبناء البيئة المحفزة للمنافسة بعد أن طورت الأبحاث العلمية، وساهمت في التنمية الاجتماعية، وتحولت من كلية إلى عشرات التخصصات الأكاديمية، واعتمدت برامجها الأكاديمية من الهيئات المحلية والدولية، وغرست العمل التطوعي والاجتماعي في نفوس طلابها وطالباتها، ووظفت الطاقات الشبابية في خدمة المنطقة.
من جهة ثانية، رحّبت رئيسة جامعة طيبة، الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، في كلمتها خلال حفل التخرج، بسمو أمير منطقة المدينة المنورة، مقدمة شكرها وتقديرها على رعايته ودعمه للجامعة وبرامجها الأكاديمية، وأوصت الخريجين والخريجات بالانفتاح على المجتمع، والتحلي بروح المبادرة والاستكشاف، والمحافظة على تطوير مهاراتهم ومعارفهم العلمية والعملية.
وأبدت رئيسة الجامعة تطلعاتها لرؤية خريجي وخريجات اليوم قادة الغد؛ فهم الاستثمار الحقيقي الذي يراهن عليه الوطن، ويعكس اهتمام قيادتنا، ويجسد الدعم السخي الذي تحظى به الجامعة من قِبل قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، داعية المولى -عز وجل- أن يوفق الخريجين والخريجات كافة في مسيرتهم العملية المقبلة.
وفي نهاية الحفل أدى خريجو الكليات الصحية القَسَم، ثم كرم أمير منطقة المدينة المنورة الخريجين والخريجات، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.