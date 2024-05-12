شاهد.. أمير المدينة يرعى حفل تخريج الدفعة الـ20 من طلاب وطالبات جامعة طيبة

عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًّا، يجسد رحلة الإنسان لتحقيق أهدافه وأحلامه من خلال مسيرة التعلم، وكيف يمكن للجامعة المتقدمة أن تخلق أثرًا واضحًا في حياة طلابها، ثم استعرضت الجامعة في فيلم قصير الدور الذي تؤديه في نشر المعرفة وبناء البيئة المحفزة للمنافسة بعد أن طورت الأبحاث العلمية، وساهمت في التنمية الاجتماعية، وتحولت من كلية إلى عشرات التخصصات الأكاديمية، واعتمدت برامجها الأكاديمية من الهيئات المحلية والدولية، وغرست العمل التطوعي والاجتماعي في نفوس طلابها وطالباتها، ووظفت الطاقات الشبابية في خدمة المنطقة.