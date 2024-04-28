وزير الخارجية: الوضع في غزة كارثي ونواجه توسعًا كبيرًا للصراع

وبموجب اقتراح جديد للتهدئة في قطاع غزة تقدمت به مصر في الأيام القليلة الماضية، تتخلى حركة "حماس" عن شرط الوقف الدائم لإطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة، ويتم إطلاق سراح ما يقرب من 30 محتجزًا إسرائيليًا، ويكون هناك يوم تهدئة مقابل كل محتجز إسرائيلي يتم إطلاق سراحه، كما يتضمن المقترح خطوطًا واضحة للمرحلة الثانية.