وزير الخارجية: الوضع في غزة كارثي ونواجه توسعًا كبيرًا للصراع

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأحد): "نأمل أن يكون مقترح الهدنة المطروح كافيًا لتطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان عبر ترجمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "إن الوضع في غزة كارثي ونواجه توسعًا كبيرًا للصراع. الوضع صعب للغاية وهناك إمكانية لتوسع الصراع ليصبح أسوأ مما هو عليه اليوم".
وتابع وزير الخارجية في الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان "من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب.. إعادة بناء الثقة": "نحن لا نركز فقط على حل الأزمة الحالية بل نريد حلاً للمشكلة الأكبر للوصول إلى التزام حقيقي بحل الدولتين".
وبموجب اقتراح جديد للتهدئة في قطاع غزة تقدمت به مصر في الأيام القليلة الماضية، تتخلى حركة "حماس" عن شرط الوقف الدائم لإطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة، ويتم إطلاق سراح ما يقرب من 30 محتجزًا إسرائيليًا، ويكون هناك يوم تهدئة مقابل كل محتجز إسرائيلي يتم إطلاق سراحه، كما يتضمن المقترح خطوطًا واضحة للمرحلة الثانية.