شراكة استراتيجية بين بنده وشركة سكاي وفادن ميديا لبناء حلول إعلانية قائمة على الذكاء الاصطناعي تعزز تجربة المستهلك

وعلق الأستاذ محمد الخريجي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية، قائلاً: "نحن ملتزمون بتطوير صناعة الإعلان واستثمار البيانات في المنطقة انطلاقًا من المملكة العربية السعودية، لنكون روادًا في تبني الابتكار والتقنية ودفع عجلة التحول الرقمي في هذا المجال وخلق نموذج فريد نواكب به أعلى ما توصلت له صناعة الإعلام والإعلان واستثمار البيانات. وانطلاقًا من شراكتنا الاستراتيجية مع شركة سكاي في تطوير الصناعة، حرصنا على دمج الذكاء الاصطناعي في الإعلان التجاري في عدة قطاعات ومن ضمنها قطاع التجزئة عقب استحواذنا على شركة فادن للدعاية والإعلان". وأضاف الخريجي: "إننا نفخر اليوم بشراكتنا مع بنده، الرائدة في تجارة التجزئة في المملكة، ونتطلع لأن تمهد هذه الشراكة الطريق نحو تحقيق نقلة نوعية في تبني حلول إعلانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يرتقي بحلول الإعلان في الأسواق".