"الأرصاد" في "إنذار أحمر" لـ"جازان ومكة المكرّمة": أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة حتى المساء

تشمل الحالة التي تبدأ في الثانية عشرة، ظهر اليوم، حتى الحادية عشرة مساءً كلاً من: أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بجازان، فيما تشمل العرضيات بمكة المكرّمة.