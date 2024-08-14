"الأرصاد" في "إنذار أحمر" لـ"جازان ومكة المكرّمة": أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة حتى المساء

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في جازان ومكة المكرّمة؛ لحالة أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة.
تشمل الحالة التي تبدأ في الثانية عشرة، ظهر اليوم، حتى الحادية عشرة مساءً كلاً من: أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بجازان، فيما تشمل العرضيات بمكة المكرّمة.
وتوقّع المركز هطولَ أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعقَ رعديّة، وتساقط برد، وجريان السيول بالمنطقتَيْن، إضافة إلى احتمال تكوُّن الأعاصير القمعية بجازان.