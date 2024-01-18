يخدم 600 أسرة بـ"كومبو".. "الندوة العالمية" تؤسس مركزًا تنمويًا جديدًا في جامبيا

وعبّر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بهذا المركز الذي يوفر لهم كثيرًا من المتطلبات الحياتية، ويتيح لأبنائهم فرصة التعليم، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا، ودعوا الله أن يديم عليها الرخاء والأمن والاستقرار جزاء ما تقدمه من هذا الخير والإحسان المتواصل.