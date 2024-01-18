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يخدم 600 أسرة بـ"كومبو".. "الندوة العالمية" تؤسس مركزًا تنمويًا جديدًا في جامبيا

يضم مسجدًا ومدرسة تعليمية ومغسلة أموات وبئرًا ارتوازية توفر المياه الصالحة للشرب
يخدم 600 أسرة بـ"كومبو".. "الندوة العالمية" تؤسس مركزًا تنمويًا جديدًا في جامبيا

أسست "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" مركزًا تنمويًا جديدًا في جمهورية جامبيا بمنطقة كومبو بمدينة بافولوتو التي تبعد عن العاصمة بنجول بنحو (25) كم.

يخدم المركز (600) أسرة من سكان المنطقة، ويضم مسجدًا ومدرسة تعليمية ومغسلة أموات وبئرًا ارتوازية توفر المياه الصالحة للشرب.

وعبّر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بهذا المركز الذي يوفر لهم كثيرًا من المتطلبات الحياتية، ويتيح لأبنائهم فرصة التعليم، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا، ودعوا الله أن يديم عليها الرخاء والأمن والاستقرار جزاء ما تقدمه من هذا الخير والإحسان المتواصل.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي
جمهورية جامبيا

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