محمية الملك سلمان تضبط 9 مركبات و25 شخصًا مخالفًا للأنظمة داخل "حرة الحرة"

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم ضبطها شملت الدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح بذلك، مشيرة إلى أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و2000 ريال.