من الجنسية المصرية.. ممرض يقتل زوجته الممرضة وأمها داخل سكن مستشفى بمكة

وكان بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة مساء أمس، قد جاء فيه أن شرطة منطقة مكة المكرمة، قبضت على مقيم من الجنسية المصرية؛ لاعتدائه على زوجته ووالدتها من الجنسية نفسها بسلاح أبيض؛ إثر خلاف بينهم؛ مما أدى إلى وفاتهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.