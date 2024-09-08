من الجنسية المصرية.. ممرض يقتل زوجته الممرضة وأمها داخل سكن مستشفى بمكة

شهد سكنٌ لأحد مستشفيات مكة المكرمة، الخميس الماضي، حادثة قتل كان ضحيتها ممرضة وأمها من الجنسية المصرية، أقدَمَ على قتلهما زوج الممرضة الذي يعمل هو الآخر ممرضًا بذات المستشفى.
وكان بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة مساء أمس، قد جاء فيه أن شرطة منطقة مكة المكرمة، قبضت على مقيم من الجنسية المصرية؛ لاعتدائه على زوجته ووالدتها من الجنسية نفسها بسلاح أبيض؛ إثر خلاف بينهم؛ مما أدى إلى وفاتهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وذكرت مصادر صحية لـ"سبق" أن سكنًا مخصصًا لأحد مستشفيات العاصمة المقدسة، يقطنه أفراد من جنسيات مختلفة ويعملون في المستشفى؛ شَهِدَ حادثة القتل؛ حيث أقدم الممرض من الجنسية المصرية على قتل زوجته وأمها من ذات الجنسية، وأكدت المصادر أن الزوج وزوجته يعملان بذات المستشفى.
وقد هزت الحادثة البشعة الوسطَ الصحي بالمستشفى على وجه الخصوص والوسط الصحي بمكة المكرمة على وجه العموم؛ فيما تعاملت الجهات الأمنية مع الحادثة وألقت القبض على الجاني وجرى إيقافه.