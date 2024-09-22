42 ْمئوية.. "الدمام والأحساء وحفر الباطن والصمان" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وأوضح المركز، أن الدمام والأحساء وحفر الباطن والصمان سجّلت أعلى درجة حرارة 42 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، 41 ْمئوية في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ووادي الدواسر والدهناء، و40 درجة في كل من: الرياض وبريدة والخرج والعُلا والخرج ورفحاء والتنهات.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها أبها 17 درجة، وطريف والباحة 19 ْمئوية، والقريات 20 درجة مئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعَد تشكُّل الضباب على مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.
في حين لاتزال الفرصة مهيَّأةً لتشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة المسبوقة برياحٍ نشطة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة.