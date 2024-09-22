42 ْمئوية.. "الدمام والأحساء وحفر الباطن والصمان" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعَد تشكُّل الضباب على مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.