الأول من نوعه.. انطلاق أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للطحالب في الظهران الأحد المقبل

وأشار "الشهري" إلى أن المؤتمر سيجمع أكثر من (27) متحدثًا دوليًا من خبراء وعلماء، يشاركون في (5) جلسات رسمية، و(22) ورشة عملية وفنية، و (280) رجل أعمال دولي وحوالي (2800) رجل أعمال محلي، وسيشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، بجانب فعاليات توعوية وتثقيفية.