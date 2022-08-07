"السعودية للكهرباء" تعيد الخدمة لأهالي "قيا الطائف" بعد انقطاعها

وكان عدد من الأهالي جنوب شرقي الطائف قد اشتكوا من انقطاع الخدمة الكهربائية عن عدد كبير من الأحياء والقرى، وتحوُّلها لظلام دامس، وهو ما تزامن مع مناسبات الأفراح الليلية والزيارات العائلية، وخصوصًا ما تشهده المنطقة حاليًا من ازدياد المناسبات أثناء الإجازة الصيفية؛ وهو ما عكَّر صفو هذه الإجازة وأفراحها، مناشدين مسؤولي شركة الكهرباء سرعة معالجة هذه المشكلة، وما تسببه من تلف للأجهزة، وإرباك لحفلاتهم.