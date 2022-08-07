"السعودية للكهرباء" تعيد الخدمة لأهالي "قيا الطائف" بعد انقطاعها

قالت الشركة السعودية للكهرباء في رد وصل الصحيفة عن خبرها المنشور اليوم بعنوان "انزعاج الأهالي من انقطاع متكرر للكهرباء بـ(قيا الطائف)": إن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة، وتحديدًا جنوب شرقي محافظة الطائف، أدت إلى انقطاع الخدمة الكهربائية. وعلى الفور توجهت الفِرق الفنية التابعة للشركة إلى الموقع المذكور، وباشرت معالجة العطل، وتمكنت من إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين بهذا الانقطاع.
وأكدت الشركة حرصها على تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق السعودية. كما دعت جميع المشتركين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind، وستتولى الفِرق الميدانية بالشركة معالجتها على الفور.
وكان عدد من الأهالي جنوب شرقي الطائف قد اشتكوا من انقطاع الخدمة الكهربائية عن عدد كبير من الأحياء والقرى، وتحوُّلها لظلام دامس، وهو ما تزامن مع مناسبات الأفراح الليلية والزيارات العائلية، وخصوصًا ما تشهده المنطقة حاليًا من ازدياد المناسبات أثناء الإجازة الصيفية؛ وهو ما عكَّر صفو هذه الإجازة وأفراحها، مناشدين مسؤولي شركة الكهرباء سرعة معالجة هذه المشكلة، وما تسببه من تلف للأجهزة، وإرباك لحفلاتهم.