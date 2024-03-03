غداً وبمشاركة 14 إدارة تعليمية.. "تعليم جدة" تستضيف تصفيات أولمبياد اللغة الإنجليزية

من جهتها، رحّبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي؛ بالضيوف المشاركين في الأولمبياد، الذي يستهدف الطلاب والطالبات من المدارس الحكومية والأهلية، التي لا تقوم بتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أمّ في مناهجها، سائلة الله للجميع التوفيق والسداد.