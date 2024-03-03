غداً وبمشاركة 14 إدارة تعليمية.. "تعليم جدة" تستضيف تصفيات أولمبياد اللغة الإنجليزية

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، غداً الإثنين، التصفيات المؤهلة للمشاركة الدولية لأولمبياد اللغة الإنجليزية ELO للموروث الوطني، التي تستمر خلال الفترة من 23 - 25 شعبان الجاري بمسرح الإدارة العامة للتعليم بجدة.
يشارك في التصفيات 38 فريقاً تمثّل 14 إدارة تعليم بالمملكة، للفئات الطلابية الصغار من عمر 6 - 10 سنوات والكبار من عمر 11 - 17 عاماً بحضور 38 مدرباً ومدربة إلى جانب 7 محكّمين ومحكّمات وإشراف 12 لجنة تنفيذية.
من جهتها، رحّبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي؛ بالضيوف المشاركين في الأولمبياد، الذي يستهدف الطلاب والطالبات من المدارس الحكومية والأهلية، التي لا تقوم بتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أمّ في مناهجها، سائلة الله للجميع التوفيق والسداد.