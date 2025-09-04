مدير عام تعليم الطائف يشدد على التميز والانضباط وتعزيز المبادرات الإيجابية والممارسات الناجحة في المدارس

أكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي أن هذا العام الدراسي الجديد سيكون عامًا للتميز والانضباط، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بعزيمة وطموح لبناء جيل واعٍ ومتمكن يسهم في نهضة الوطن وتحقيق تطلعات قيادته. وذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري الأول للجنة الانضباط المدرسي .
وشدّد الغامدي على أهمية دور الكوادر التعليمية والإدارية في غرس القيم وتحقيق رسالة التعليم، داعيًا إلى مضاعفة الجهود وتكريس العطاء لخدمة الطلاب والطالبات، بما يسهم في بناء مستقبل مشرق.
وناقش الغامدي تعزيز فاعلية الانضباط المدرسي بما يحقق بيئة تعليمية آمنة وجاذبية تدعم انتظام العملية التعليمية وتسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي ، لافتًا إلى أن استمرارية العمل التكاملي بين الإدارات واللجان تمثل ركيزة لتحقيق التميز ودعم التحول المؤسسي. من خلال متابعة انتظام الحضور اليومي للطلاب ورصد نسب الغياب والتأخر بشكل دوري ، وتفعيل السياسات والإجراءات التنظيمية للانضباط والتأكيد من تطبيقها وتحليل بيانات الغياب والتأخر لاستخلاص مؤشرات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات داعمة ، وتعزيز المبادرات الإيجابية والممارسات الناجحة في المدارس بما يسهم في رفع مستوى الالتزام ، ومتابعة تقارير الزيارات الإشرافية والتقويمية وربطها بخطط تحسين الانضباط المدرسي .
واختتم الغامدي بالتأكيد على تقدير جهود الإدارات والأقسام، مشيدًا بدورهم في صناعة أثر إيجابي ينعكس على تحسين نواتج التعلم.