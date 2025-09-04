مدير عام تعليم الطائف يشدد على التميز والانضباط وتعزيز المبادرات الإيجابية والممارسات الناجحة في المدارس

أكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي أن هذا العام الدراسي الجديد سيكون عامًا للتميز والانضباط، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بعزيمة وطموح لبناء جيل واعٍ ومتمكن يسهم في نهضة الوطن وتحقيق تطلعات قيادته. وذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري الأول للجنة الانضباط المدرسي .