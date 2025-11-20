‏NHC توقّع اتفاقية تطوير شامل لتنفيذ أكثر من 2,800 وحدة سكنية في وجهة الفرسان بالرياض

وتعد وجهة الفرسان أحد أكبر الوجهات التي تطورها NHC على مساحة شاسعة تتجاوز 35 مليون متر مربع، لتقدم أسلوب حياة حديث لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة بتصاميمها ومساحاتها، وتستوعب أكثر من 250 ألف نسمة لتمنحهم فرصة العيش وسط جملة من المرافق والخدمات المتكاملة في بيئة صحية مستدامة تضم أكثر من 6 ملايين متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء التي تعزز من جودة الحياة