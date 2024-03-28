لاستدامة عملياتها.. إطلاق برنامج جديد لدعم عمليات "التصنيع الوطنية السعودية"

وبهذه المناسبة، قالت ليندا راي، المدير العام لأعمال الحلول الرقمية في قطاع توليد الطاقة والنفط والغاز في "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا": "يسرنا الإسهام في مسار تطور "التصنيع" نحو مستقبل مرن رقميًا، حيث نسعى من خلال حلولنا المتطورة للتحليلات التنبؤية إلى توفير الأدوات اللازمة لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى البيانات، مما يسهم بتحسين أداء أصولها وتحقيق أهداف أعمالها في نهاية المطاف، ونتطلع إلى دعمها في مساعيها لتحقيق التحول الرقمي، حيث تعتبر من أوائل الشركات التي تستخدم هذا البرنامج في قطاع صناعة البتروكيماويات".