مغامرات البحر الأحمر تحت مظلة Priceless

تبدأ الحكاية من خفق الموج وهمس الريح على صفحة الماء؛ هناك، على سواحل البحر الأحمر، ينتظر ملاذٌ بحريٌّ حصريّ لحاملي بطاقات ماستركارد: إقامة ليلتين لشخصين في إحدى الوجهات الفاخرة التالية: منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر (Dune Villa)، أو نجوم ريتز كارلتون ريزيرف (Sunset Beach Villa)، أو منتجع شيبارة (فيلا شاطئية) — وجميعها تضم مسبحًا خاصًا وإفطارًا فاخرًا يُكمل روعة التجربة .