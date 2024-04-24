النيابة العامة: النظام قرر حماية قضائية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا

وعرّفت النيابة العامة أن الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا هي الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عن الاقتضاء، الهادفة إلى حماية المبلغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة إلى الخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية وفقًا لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام.