كثافة كبيرة للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام ليلة 25 من رمضان وسط أجواء روحانية

شهد المسجد الحرام اليوم كثافة وتدفقًا من المصلين والمعتمرين في ليلة 25 من رمضان الذين توافدوا إليه لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام؛ لتحري ليلة القدر وسط أجواء تحفها السكينة والخشوع.