نائب أمير تبوك يشيد بدعم القيادة الكبير لكل القطاعات العسكرية

استقبل نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن إبراهيم بن فالح السلطان.