نائب أمير تبوك يشيد بدعم القيادة الكبير لكل القطاعات العسكرية

استقبل نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن إبراهيم بن فالح السلطان.
وقدّم اللواء "السلطان" إلى الأمير "خالد"، خلال اللقاء إيجازًا عن مهام القاعدة بالمنطقة.
وثمّن نائب أمير المنطقة، لقائد قاعدة الملك فيصل الجوية، ولمنسوبي القاعدة بالقطاع الشمالي، جميع الجهود التي يبذلونها للدفاع عن الوطن.
ونوه إلى الدعم الكبير الذي تحظى به كل القطاعات العسكرية من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة وزير الدفاع.
من جانبه، أعرب اللواء "السلطان" عن شكره وتقديره لأمير تبوك ونائبه على متابعتهما لمختلف القطاعات العسكرية في المنطقة.