قصة مطوف أمضى 54 عامًا في خدمة الحجاج: هذا الموقف أبكاني

وأردف: أمضيت في هذه الخدمة نحو 54 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن وفي كل عام نشاهد تطورًا ملحوظًا وخدمات جديدة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، كما أن هناك تناغمًا وتكاملاً بين كل الجهات بدأ يتجلى ويثمر عن تقديم أفضل الخدمات الحديثة التي سهلت على الحجاج أداء مناسك حجهم بكل يسر وسهولة.