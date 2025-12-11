"إنفاذ" يشرف على 78 مزادًا لبيع وتصفية أكثر من ألف أصل عقاري مع نهاية 2025
أشرف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) على (78) مزادًا عقاريًا خلال الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر 2025م، لبيع (1022) أصلًا عقاريًا متنوعًا تشمل العقارات السكنية والتجارية والزراعية، موزّعة على مختلف مناطق المملكة.
وجاءت منطقة الرياض في صدارة المناطق بواقع (21) مزادًا تعرض (311) عقارًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ(18) مزادًا تشمل (296) عقارًا، ثم المنطقة الشرقية بـ(11) مزادًا تضم (119) عقارًا.
وتقام في المدينة المنورة أربع مزادات لعرض (80) عقارًا، وفي عسير (4) مزادات لبيع (43) عقارًا، وفي جازان (4) مزادات تشمل (33) عقارًا، فيما تُقام (3) مزادات في كل من القصيم لعرض (49) عقارًا، وحائل لعرض (27) عقارًا، وتبوك لعرض (14) عقارًا، إضافة إلى (3) مزادات في الجوف تعرض (35) عقارًا.
كما يقام في الباحة مزادين لعرض (6) عقارات، ومزاد واحد في كلٍ من نجران لبيع (5) عقارات، والحدود الشمالية لعرض (4) عقارات.
وأكد مركز "إنفاذ" أن جميع تفاصيل المزادات، والشروط، وآليات التسجيل والمشاركة، متاحة عبر صفحة المزادات على الموقع الإلكتروني: https://infath.gov.sa.