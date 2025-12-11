"إنفاذ" يشرف على 78 مزادًا لبيع وتصفية أكثر من ألف أصل عقاري مع نهاية 2025

وتقام في المدينة المنورة أربع مزادات لعرض (80) عقارًا، وفي عسير (4) مزادات لبيع (43) عقارًا، وفي جازان (4) مزادات تشمل (33) عقارًا، فيما تُقام (3) مزادات في كل من القصيم لعرض (49) عقارًا، وحائل لعرض (27) عقارًا، وتبوك لعرض (14) عقارًا، إضافة إلى (3) مزادات في الجوف تعرض (35) عقارًا.