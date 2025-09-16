إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجًا على تصريحات ساعر

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس هو من سيقود هذا التحرك، مؤكدة أن التصريحات الإسرائيلية وُصفت بأنها "غير مقبولة" وتشكل إساءة مباشرة لموقف الحكومة الإسبانية ورئيسها.