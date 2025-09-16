إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجًا على تصريحات ساعر

أفادت صحيفة "إل دياريو" أن وزارة الخارجية الإسبانية قررت استدعاء القائم بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد، صباح الثلاثاء، لإبلاغه احتجاجها الرسمي على التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بحق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس هو من سيقود هذا التحرك، مؤكدة أن التصريحات الإسرائيلية وُصفت بأنها "غير مقبولة" وتشكل إساءة مباشرة لموقف الحكومة الإسبانية ورئيسها.
ويأتي هذا التصعيد بعد انتقادات علنية وجهها ساعر إلى سانشيز بسبب دعمه الاعتراف بدولة فلسطينية، إضافة إلى تأييده للتظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تزامنت مع فعاليات سباق الدراجات "فويلتا إسبانيا".
وبحسب ما ذكرته وكالة "نوفوستي"، فإن الخطوة الإسبانية تمثل رسالة واضحة على رفض مدريد أي تجاوزات دبلوماسية ضدها، كما تعكس إصرارها على المضي في مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية رغم الضغوط والانتقادات الإسرائيلية.