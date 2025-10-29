فريق طبي سعودي يجري 116 عملية جراحية دقيقة في دمشق ضمن حملة تطوعية

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعه الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 17 وحتى 26 أكتوبر 2025، بمشاركة 19 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.