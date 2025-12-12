بالصور.. "سبق" ترصد تنظيم فريق الأنام التطوعي لحملة الكسوة السابعة بتيماء

وأشار الفريق إلى أن الحملة تُقام خلال فترة زمنية محددة يُعلن عنها مسبقًا، مبينًا أنه بعد انتهاء المدة لا يتم استقبال أي ملابس، نظرًا لاستخدام مقر دار فهيدة في أنشطة الدعوة والإرشاد.