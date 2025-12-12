بالصور.. "سبق" ترصد تنظيم فريق الأنام التطوعي لحملة الكسوة السابعة بتيماء
في جولة ميدانية، زارت "سبق" مقر حملة الكسوة التي ينفذها فريق الأنام التطوعي بمحافظة تيماء، واطلعت على آلية العمل والتنظيم المتبع في الحملة، التي تُقام للعام السابع على التوالي، بالشراكة مع جمعية الدعوة وتوعية الجاليات، وتحت مظلة جمعية تبوك للعمل التطوعي.
ورصدت "سبق" خلال زيارتها للمعرض التنظيم اللافت في عرض الملابس، حيث جرى تقسيمها إلى أقسام واضحة شملت القسم النسائي، والرجالي، وملابس الأطفال، بما يسهّل على المستفيدين عملية الاختيار، ويحقق لهم الخصوصية والكرامة.
وشاهدت "سبق" مراحل العمل التي يمر بها المشروع، بدءًا من استقبال الملابس، ثم فرزها بدقة حسب النوع والحالة، قبل ترتيبها وعرضها بطريقة منظمة وجذابة، تعكس الجهود التطوعية المبذولة من أعضاء الفريق.
وأوضح القائمون على الحملة لـ"سبق" أن المبادرة تهدف إلى الاستفادة من الملابس الفائضة التي تكون بحالة جيدة، وإعادة توجيهها للمستفيدين من سكان محافظة تيماء، تعزيزًا لقيم التكافل الاجتماعي، والحد من الهدر.
وأكدوا أن الإعلان عن الحملة لا يقتصر على التوزيع فقط، بل يهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، وإبراز دور الفرق التطوعية في خدمة المجتمع، إلى جانب طمأنة المتبرعين بأن جميع الملابس التي تصل يتم الاستفادة منها فعليًا.
وأشار الفريق إلى أن الحملة تُقام خلال فترة زمنية محددة يُعلن عنها مسبقًا، مبينًا أنه بعد انتهاء المدة لا يتم استقبال أي ملابس، نظرًا لاستخدام مقر دار فهيدة في أنشطة الدعوة والإرشاد.
وتأتي حملة الكسوة ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي ينفذها فريق الأنام التطوعي، تأكيدًا على حضوره الميداني، ودوره الفاعل في خدمة المجتمع بمحافظة تيماء.