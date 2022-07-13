ضمن خطة موسم الحج.. أمانة جدة ترصد 253 مخالفة على المطابخ والمسالخ

رصدت فرق الرقابة الميدانية بأمانة محافظة جدة 253 مخالفة بلدية على المطابخ ومسالخ الذبح المؤقتة خلال أيام عيد الأضحى، وذلك في إطار حملتها المشددة ضمن خطة موسم الحج.
ونفذت الأمانة عبر برنامج إجادة 131 جولة ميدانية استهدفت مطابخ ومطاعم الولائم والمناسبات والمواقع المصرح لها بالذبح المؤقت خلال أيام العيد، ونتج عن ذلك رصد 93 منشأة مخالفة واتخذت في حقها الإجراءات النظامية وفقا لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبيّنت أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة ووجود حظائر داخل المواقع أو ملحقة بها، والذبح العشوائي في غير المكان المخصص، بالإضافة للتدخين وتداول مواد التبغ، وعدم ارتداء القفازات وغطاء الرأس واللبس المخصص للعمل، وغيرها من المخالفات الأخرى.
وأشارت أمانة جدة إلى أن جهودها الرقابية تهدف إلى رفع مستوى امتثال المنشآت، وحماية أمن وسلامة الغذاء، وتحقيق رضا ضيوف الرحمن وسكان وزوار المحافظة خلال الموسم والإجازة.