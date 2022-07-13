ضمن خطة موسم الحج.. أمانة جدة ترصد 253 مخالفة على المطابخ والمسالخ

وبيّنت أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة ووجود حظائر داخل المواقع أو ملحقة بها، والذبح العشوائي في غير المكان المخصص، بالإضافة للتدخين وتداول مواد التبغ، وعدم ارتداء القفازات وغطاء الرأس واللبس المخصص للعمل، وغيرها من المخالفات الأخرى.