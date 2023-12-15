استيقظ من نومه مشلولاً.. شاب من مكة يرقد أسير المرض ووالدته تناشد

وتمّ نقله إلى مستشفى حكومي دون أن تتحسّن حالته، ثم إلى مستشفى خاص ولم تتحسّن حالته فيه كذلك، واستقر به الحال في مستشفى خاص آخر بمكة المكرّمة، وما زال منوّماً فيه دون تقدُّم.