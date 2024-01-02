جامعة الجوف تحقق إنجازات نوعية وتتألق دوليًا في التصنيفات العالمية خلال العام 2023

حققت جامعة الجوف إنجازات نوعية في التصنيفات الدولية للعام 2023م، وذلك نظير جهودها في تجويد العملية التعليمية وتعزيز البحث والابتكار والمبادرات المجتمعية، حيث حققت الجامعة إنجازًا نوعيًا بدخولها ضمن أفضل 1000 جامعة بالعالم في تصنيف شنغهاي 2023 للجامعات للمرة الأولى منذ تأسيسها، إضافة إلى استمرار حضورها ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات 2024 للعام الثالث على التوالي وحصولها على المرتبة 601-800 عالميًا وتصنيف QS2024 للجامعات العالمية محققةً المرتبة 601-800 عالميًا والمرتبة العاشرة محليًا.