21 فرص عقارية بمزاد شعاع الرياض

يطرح المزاد 21 فرصة عقارية مميزة في مواقع استراتيجية بأهم الأحياء المميزة شرق مدينة الرياض ويتكون العقار الأول من أرض تجارية رأس بلك بمساحة 11000 متر مربع ، والعقار الثاني من مجمع تجاري و أرض بمساحة 60000 متر مربع ، والعقار الثالث من أرض خام بلك بمساحة 319744.25 متر مربع ، والعقار الرابع من أرض تجارية مسورة مقام عليها استراحة بمساحة 2310 متر مربع ، والعقار الخامس من أرض تجارية مسورة بصكين تملك بمساحة 1440 متر مربع ، والعقار السادس من فيلا 900 متر مربع ، والعقار السابع من فيلا بمساحة 750 متر مربع ، والعقار الثامن من فيلا بمساحة 812.5 متر مربع ، والعقار التاسع من فيلا بمساحة 720 متر مربع والعقار العاشر من فيلا بمساحة 645 متر مربع والعقار الحادي عشر من فيلا بمساحة 500 متر مربع والعقار الثاني عشر من فيلا بمساحة 500 متر مربع والعقار الثالث عشر من فيلا بمساحة 625 متر مربع والعقار الرابع عشر من أرض سكنية بمساحة 2500 متر مربع والعقار الخامس عشر من أرض تجارية بمساحة 760 متر مربع والعقار السادس عشر من شقة بمساحة 171,71 متر مربع والعقار السابع عشر من محل تجاري بمساحة 38 متر مربع والعقار الثامن عشر من محل تجاري بمساحة 38 متر مربع والعقار التاسع عشر من محل تجاري بمساحة 38 متر مربع والعقار العشرون من أرض سكنية بمساحة 1117.4 متر مربع والعقار الواحد والعشرون من أرض سكنية مقام عليها مبنى بمساحة 660.78 متر مربع.