الفالح: حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي 80 مليار يورو

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة أظهر نموًّا قويًّا في عام 2022 مقارنةً بالعام السابق له؛ وذلك في العديد من القطاعات المختلفة، مبينًا أن حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي بلغ 80 مليار يورو في الفترة ذاتها؛ مما يمثل نموًّا سنويًّا قدره 30%.