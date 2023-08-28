شهود عيان عما قبل وفاة "معلم مكة": المدير أجرى له إنعاشًا قلبيًّا حتى عاد النبض لقلبه

كشف شهود عيان لـ"سبق" عن أحداث ما قبل وفاة معلم التربية البدنية بمدرسة تميم الداري بمكة المكرمة "بندر عبدالعزيز خوج" (47 عامًا) أمس الأحد، مبينين أنه بعد انتهائه من التمارين الرياضية في الطابور الصباحي دخل الفقيد الصالة الرياضية مع طلابه في حصته الأولى، وأثناء تأديته التمارين الرياضية للطلاب سقط فجأة؛ فصرخ الطلاب، واستغاثوا بالإدارة؛ فحضر مدير المدرسة وبعض المعلمين، واتضح لهم أن قلبه توقف؛ وعلى الفور أجرى مدير المدرسة عملية إنعاش قلبي له حتى تم استعادة حركة القلب.
وعلمت "سبق" أن مدير المدرسة استمر في عملية الإنعاش القلبي للمعلم حتى حضور الهلال الأحمر، وعندها منعه المسعفون من إكمال عملية الإنعاش، وتم نقله لمستشفى النور، حيث أُدخل العناية المركزة، وأعلن المستشفى وفاته صباح اليوم الاثنين.
وقال شقيق الفقيد محمد خوج إن شقيقه لم يكن يعاني أي أمراض، وصحته كانت جيدة.
وكان المدير العام للتعليم بمكة المكرمة محمد بن أحمد المدخلي، ومدير مكتب المعابدة الدكتور عبدالله الزهراني، وعدد من قيادات التعليم بمكة، قد حضروا مساء اليوم مراسم العزاء.