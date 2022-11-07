بين فتوى الإجازة وضغوط المجتمع.. "تحديد جنس الجنين".. جدل مستمر!

في ظل ما يشهده المجال الطبي من تطور كبير -لا سيما في مجال علاج العقم والولادة- يُقبل البعض على إجراء عمليات الحقن المجهري وذلك لتحديد جنس الجنين، وعلى الرغم من الفتوى التي صدرت مؤخرًا من عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق بجواز عمليات الحقن المجهري لتحديد جنس الجنين؛ إلا أن الموضوع لا يزال يشغل كثيرًا من فئات المجتمع، وبين مؤيد ومعارض تلعب أسباب اللجوء لهذا النوع من العمليات دورًا جوهريًّا في هذا الاختلاف الأزلي.