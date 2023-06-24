إحدى أدواته "أكاديمية طويق".. رهان ولي العهد الناجح على الشباب السعوديين لا يتوقف

ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية طويق هي مؤسسة تعليمية مقرّها مدينة الرياض، تم الإعلان عن تأسيسها من قبل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في أغسطس 2019، وتتخذ من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مقرًا لها، وتُعتبر الأكاديمية الأولى للتقنيات المُتقدمة في المملكة العربية السعودية.