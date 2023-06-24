إحدى أدواته "أكاديمية طويق".. رهان ولي العهد الناجح على الشباب السعوديين لا يتوقف

أربعة أعوام فقط مرت على تأسيس أكاديمية طويق، استطاعت خلالها أن تفرض نفسها على واقع التأهيل الأكاديمي في تطوير البرمجيات والتقنيات وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة من الجنسين، للمساهمة في تحقيق التفوق الرقمي الذي تنشده رؤية المملكة 2030.
وعظم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، الاستفادة من التقنية والابتكارات العلمية بالمملكة العربية السعودية، مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت والتقنيات المتقدمة؛ ما كان له بالغ الأثر في الخطوات المتقدمة لصناعة جيل من رواد الابتكار في القطاعات الواعدة وتقنيات المستقبل.
وهذا ما يعكس حرص سمو ولي العهد على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في العالم تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاعات الواعدة وتقنيات المستقبل.
وتهدف أكاديمية طويق إلى إنشاء مجتمعات تقنية من خلال منصة سطر التعليمية، والتي لديها أكثر من 10 آلاف عضو، وتسمح للأعضاء بالدخول في مجتمعات برمجية مختلفة على تيليجرام، بحسب اللغة والمجال البرمجي للاستفسار وتبادل المعرفة والخبرة وحل المشاكل.
الإنجازات التي حققتها المملكة من خلال ما وفّرته أكاديمية طويق من شراكات عالمية ومعسكرات تدريبية على يد أبنائها وبناتها؛ تأتي تأكيدًا على رهان وثقة سمو ولي العهد – حفظه الله- بالسعوديين والسعوديات واعتزازه - يحفظه الله- بمقدرتهم على وضع الأهداف والعمل على تحقيقها بكل سهولة.
وكانت الأكاديمية أطلقت منصة سطر، والتي كان يُطلق عليها منصة طويق التعليمية سابقًا، وذلك ك"أول منصة عربية مُتخصصة في مجالات التقنية الحديثة باللغة العربية"، وتهدف إلى إثراء المحتوى العربي في مجال تعليم البرمجة.
وهي منصة تعليمية إلكترونية تحوي دروسًا تفاعلية مُسجلة لعدة مجالات منها:" تطوير تطبيقات الويب باستخدام لغة جافاسكربت عبر مكتبة رياكت وإطار إكسبريس جي اس- تطوير تطبيقات الويب باستخدام لغة بايثون عبر إطار عمل جانغو- تطوير تطبيقات الويب باستخدام لغة سي شارب من خلال إطار عمل ASP.Net".
ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية طويق هي مؤسسة تعليمية مقرّها مدينة الرياض، تم الإعلان عن تأسيسها من قبل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في أغسطس 2019، وتتخذ من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مقرًا لها، وتُعتبر الأكاديمية الأولى للتقنيات المُتقدمة في المملكة العربية السعودية.
وتوفر منصة سطر، منصة طويق التعليمية سابقًا، إمكانية التقديم لإجراء اختبارات من أجل الحصول على شهادة إعتماد؛ وذلك من خلال منصة الإعتماد في سطر ويتم إضافة الشهادة إلى ملفاتهم الشخصية في المنصة.