تحالف إتقان العقارية والدال تطلق الحملة الإعلانية للمزاد الإلكتروني لمخطط "جوهرة أبحر".. سحر المكان وهدوؤه بعروس المصايف جدة

أكملت شركتا إتقان العقارية والدال للخدمات العقارية كافة التجهيزات للبدء بتسويق المرحلة الثانية لبيع 76 قطعة سكنية وقطعتين تجاريتين المتبقية من مخطط "جوهرة أبحر" الواقع في أبحر الشمالية بمدينة جدة على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من سبعة وثمانين ألف متر مربع، بالمزاد الإلكتروني عبر منصة الدال.
وفي التفاصيل: يقع المخطط بأبحر الشمالية للمالك والمطور: أبناء الشيخ محمد السعد العجلان، بتصاميمه المميزة وتفاوت مساحاته واكتمال خدماته والبنية التحتية؛ حيث يمثل فرصة استثمارية تهفو لها آمال المستثمرين بمدينة جدة عروس المصايف وبوابة الحرمين الشريفين، وقد حققت المرحلة الأولى من بيع أكثر من نصف المخطط، نجاحات غير مسبوقة وإقبالًا كبيرًا؛ حيث جمع أكثر من ألفين مستثمر ومواطن تنافسوا على القطع المعروضة من المخطط الذي تقدر مساحته الإجمالية بمليون متر مربع.
وأوضح رئيس مجلس إدارتَيْ شركتَيْ إتقان العقارية والدال للخدمات العقارية، الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد؛ أن المزاد يستهدف بيع عدد من القطع السكنية المتميزة وقطعتين تجاريتين من المخطط الذي حقّق نجاحات متميزة في تسويق المرحلة الأولى؛ نظير وقوعه في أبحر الشمالية التي تمثل أحد أهم الأحياء وفيرة الخدمات، ومنطقة جذب السكان، وتضم مجموعة من العقارات الجيدة وذات العوائد الكبيرة، وتناسب مختلف الاحتياجات، وتمثل فرصة للمستثمرين والراغبين في السكن المريح.
ونوه "الرشيد" إلى ما يحويه المخطط من منتجات متنوعة سكنية وتجارية وحدائق وملاعب ومساجد متنوعة المساحات، مع اكتمال البنية التحتية للمخطط الذي يعدّ من المخطّطات النموذجية بمدينة جدة التي تعدّ من أماكن الجذب الاستثماري بالمملكة.
وبيّن "الرشيد" أن البيع المباشر متاح لكل الراغبين في الشراء المباشر في حال وصل السوم للقيمة المطلوبة في القطع المعروضة في المرحلة الثانية، والتي تقدر كامل مساحتها الإجمالية بـ"87.433.40" مترًا مربعًا، موضحًا أهمية إكمال كافة الشروط قبل وقت طرح المزاد العلني للمتبقي من المخطط من السداد، والتسجيل بالمنصة وفق المحدد في بروشور الإعلانات والمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحسابات الشركة ومنصاتها الرقمية.
ودعا عبدالعزيز الرشيد المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن القطع المتبقية من مخطط جوهرة أبحر وشروط المزاد الإلكتروني لها"؛ إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، "0550052000"، أو الجوال "0550053000"، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.