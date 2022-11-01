تحالف إتقان العقارية والدال تطلق الحملة الإعلانية للمزاد الإلكتروني لمخطط "جوهرة أبحر".. سحر المكان وهدوؤه بعروس المصايف جدة

وفي التفاصيل: يقع المخطط بأبحر الشمالية للمالك والمطور: أبناء الشيخ محمد السعد العجلان، بتصاميمه المميزة وتفاوت مساحاته واكتمال خدماته والبنية التحتية؛ حيث يمثل فرصة استثمارية تهفو لها آمال المستثمرين بمدينة جدة عروس المصايف وبوابة الحرمين الشريفين، وقد حققت المرحلة الأولى من بيع أكثر من نصف المخطط، نجاحات غير مسبوقة وإقبالًا كبيرًا؛ حيث جمع أكثر من ألفين مستثمر ومواطن تنافسوا على القطع المعروضة من المخطط الذي تقدر مساحته الإجمالية بمليون متر مربع.