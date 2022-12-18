"سعود الطبية": احترازات واجبة لمنع عدوى الإنفلونزا خلال هذه الفترة

ينتشر عدوى الإنفلونزا الموسمية عادة في أواخر الخريف وفي أثناء فصل الشتاء، ويمكن بالتالي استباقها والتهيؤ لها واتباع عدد من الإرشادات لمنع انتشارها والإصابة بها.
ونصحت مدينة الملك سعود الطبية، بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون مع تجفيفهما جيداً، خاصة في حالات العطاس أو السعال، ومصافحة المصابين بالإنفلونزا أو الزكام، وقبل وبعد تناول الطعام وبعد استخدام دورات المياه.
وشدّدت في إنفوجراف توعوي لها على ضرورة تنظيف اليدين جيداً بعد تقطيع اللحوم غير المطبوخة أو الخضراوات والفواكه غير المغسولة، أو بعد لمس الأسطح في الأماكن العامة لمنع الإصابة بالعدوى وانتشارها.