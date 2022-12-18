"سعود الطبية": احترازات واجبة لمنع عدوى الإنفلونزا خلال هذه الفترة

وشدّدت في إنفوجراف توعوي لها على ضرورة تنظيف اليدين جيداً بعد تقطيع اللحوم غير المطبوخة أو الخضراوات والفواكه غير المغسولة، أو بعد لمس الأسطح في الأماكن العامة لمنع الإصابة بالعدوى وانتشارها.