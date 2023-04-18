بالأسماء.. "مساجد ينبع" تحدد الجوامع والمصليات المجهزة لصلاة عيد الفطر المبارك

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع المساجد والمصليات التي ستُقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ في كل من ينبع البحر وينبع النخل وينبع الصناعية والمراكز التابعة لها، حيث جرى اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز المصليات والجوامع بكل مستلزماتها حرصًا على راحة المصلين وتوفير ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة وجرى العمل على تكليف الخطباء بكل جامع ومصلى، مشيرة إلى أن وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة، وفي حال التقلبات الجوية تنقل الصلاة إلى الجوامع القريبة من المصلى.
وأوضحت "الإدارة" أنه تم تحديد المصليات في ينبع البحر، حيث ستُقام صلاة عيد الفطر في مصلى العيد في المشهد وجامع إبراهيم الخليل وحسان بن ثابت وجامع عبدالرحمن بن عوف وجامع عثمان بن عفان وجامع عمر بن عبدالعزيز وجامع أبو بكر الصديق والجامع الكبير وجامع أحمد بن حنبل وجامع زاد المتقين وجامع صويدر الرفاعي وجامع الإحسان وجامع عويضة الجهني وجامع أبوعبيدة عامر ابن الجراح وجامع أبي أيوب الأنصاري وجامع المرجان وجامع أبي بن ثابت الأنصاري وجامع عبدالرحمن بن صخر الدوسي وجامع عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وجامع زياد بن عمرو الجهني وجامع زيد ابن الأرقم وجامع الإمام الشافعي وجامع معاوية بن أبي سفيان وجامع البيان وجامع الشميسي وجامع المبارك وجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ وجامع اليرموك وجامع الروضة وجامع عمر بن الخطاب وجامع القاد وجامع علي بن أبي طالب وجامع جعفر بن أبي طالب وجامع صلاح الدين الأيوبي وجامع موسى بن نصير وجامع عبدالعزيز بن باز وجامع شيخ الإسلام ابن تيمية وجامع عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب وجامع الأبرار وجامع الغفران وجامع عمير بن سعد وجامع سعيد ابن المسيب وجامع صالح الرجبي وجامع بدر وجامع الرجاء وجامع عبدالله بن الزبير وجامع عثمان بن العاص وجامع أبي طلحة الأنصاري وجامع الهجرة وجامع ابن عثيمين وجامع أنس ابن مالك وجامع عبدالله بن عبدالعزيز المرشد.
وأضافت أنه في ينبع النخل ستُقام الصلاة في جامع الفرعة وجامع سويقة ومصلى الجابرية ومصلى السويق وجامع خيف حسين وجامع البثنة وجامع قرية الأشراف.
وذكرت أن صلاة العيد ستُقام في مراكز المحافظة وهي: مصلى العيد في تلعة نزا ومصلى الفقعلي ومصلى اللطية في رخو وجامع الأحمر في رخو وجامع وادي سنان وجامع عدان وجامع دوينة وجامع الهيم وجامع العشيش وجامع القرص وجامع نبط وجامع أبوشكير وجامع النجف وجامع الصفصف وجامع الملك عبدالعزيز في النباة وجامع مصنع الأسمنت وجامع عين النوى في العلقمية وجامع فضالة بن عمير في مدسوس وجامع الشرجة وجامع بئر أحمد.
كما أكملت الهيئة الملكية بينبع استعداداتها لاستقبال المصلين بمدينة ينبع الصناعية إذ أعلنت عن تحديد أسماء 10 جوامع سوف تُقام فيها صلاة العيد وتعمل إدارات الهيئة الملكية ذات الاختصاص على تجهيز المصليات وتهيئتها، مشيرة إلى أن صلاة عيد الفطر ستُقام في الجوامع التالية: جامع أبوبكر الصديق وجامع الشيخ عبدالعزيز بن باز وجامع الإمام البخاري وجامع محمد بن عبدالوهاب وجامع عمر بن عبدالعزيز وجامع محمد بن إبراهيم وجامع أم المؤمنين سودة بنت زمعة وجامع الصحابي رافع بن الحارث وجامع الصحابي جرير البجلي وجامع سعد بن عبادة.