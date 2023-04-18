بالأسماء.. "مساجد ينبع" تحدد الجوامع والمصليات المجهزة لصلاة عيد الفطر المبارك

وأوضحت "الإدارة" أنه تم تحديد المصليات في ينبع البحر، حيث ستُقام صلاة عيد الفطر في مصلى العيد في المشهد وجامع إبراهيم الخليل وحسان بن ثابت وجامع عبدالرحمن بن عوف وجامع عثمان بن عفان وجامع عمر بن عبدالعزيز وجامع أبو بكر الصديق والجامع الكبير وجامع أحمد بن حنبل وجامع زاد المتقين وجامع صويدر الرفاعي وجامع الإحسان وجامع عويضة الجهني وجامع أبوعبيدة عامر ابن الجراح وجامع أبي أيوب الأنصاري وجامع المرجان وجامع أبي بن ثابت الأنصاري وجامع عبدالرحمن بن صخر الدوسي وجامع عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وجامع زياد بن عمرو الجهني وجامع زيد ابن الأرقم وجامع الإمام الشافعي وجامع معاوية بن أبي سفيان وجامع البيان وجامع الشميسي وجامع المبارك وجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ وجامع اليرموك وجامع الروضة وجامع عمر بن الخطاب وجامع القاد وجامع علي بن أبي طالب وجامع جعفر بن أبي طالب وجامع صلاح الدين الأيوبي وجامع موسى بن نصير وجامع عبدالعزيز بن باز وجامع شيخ الإسلام ابن تيمية وجامع عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب وجامع الأبرار وجامع الغفران وجامع عمير بن سعد وجامع سعيد ابن المسيب وجامع صالح الرجبي وجامع بدر وجامع الرجاء وجامع عبدالله بن الزبير وجامع عثمان بن العاص وجامع أبي طلحة الأنصاري وجامع الهجرة وجامع ابن عثيمين وجامع أنس ابن مالك وجامع عبدالله بن عبدالعزيز المرشد.