8 حارات بطول 73 كم.. إنجازات لـ"طريق جدة-مكة المباشر" على خُطى "الرؤية 30"

تتواصل جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة الذي يستهدف الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030؛ حيث يلعب قطاع الطرق دوراً مهماً ومحورياً في تحقيق مستهدفات هذا القطاع، وذلك من خلال رفع مستوى جودة الطرق.
واستمراراً لهذه الجهود يجري تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرّمة المباشر، الذي يبلغ طوله 73 كم، ويتضمّن أربع حارات في كل اتجاه، لتحسين جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة؛ حيث يسهم المشروع في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وخدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرّمة، واختصار معدل زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرّمة، وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة المكرّمة؛ وهو ما يؤكّد حجم التكامل بين مختلف قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
ويسهم الطريق في رفع كفاءة وفاعلية أداء قطاع النقل، وتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج، وتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، خصوصاً طريق الحرمين، كما يعد هذا الطريق أحد المشاريع التي تسهم في تطوير البنية التحتية للطرق.
وينقسم المشروع إلى أربع مراحل يجري العمل على تنفيذها؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى البالغ طولها 7 كم 83 %، ووصلت في المرحلة الثانية 85 % من طول يبلغ 19 كم، في حين ارتفعت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 27 كم إلى 100 %، بينما لا تزال المرحلة الرابعة من المشروع التي يصل طولها إلى 20 كم تحت الترسية.
يُذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور، وهي "الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية" وسيسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الطموحة المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.