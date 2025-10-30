شهادة عالمية جديدة لمستشفى دله النخيل تعكس التزامه بالتميّز والتفوّق الطبي

ويأتي هذا التقدير الدولي لمستشفى دله النخيل نظير التزامه بالتميز الجراحي في اثني عشر مركز تميز جراحي معتمد من الهيئة الأمريكية لمراكز التميز الجراحي، وهي تشمل تخصصات متعددة (علاج الثدي، جراحة القولون والمستقيم، التنظير، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة الفتق، استبدال المفاصل، إدارة حصوات الكلى، جراحة الأيض والسمنة، الجراحة الأقل تدخلاً، جراحة العظام، التخدير المتخصص، السمنة).