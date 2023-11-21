تحرك دولي تقوده السعودية لـ"وقف الحرب على غزة" و"إطلاق عملية سياسية عاجلة"

واحتضنت المملكة، القمة العربية الإسلامية غير العادية التي حمل عنوانها الرئيس وقف العدوان على غزة، ورفض استهداف المدنيين، إضافة للمباحثات والمكالمات التي أجرتها القيادة السعودية، مع الدور الدبلوماسي الواضح الذي لعبه وزير الخارجية الأمير فيصل بن بن فرحان في المحافل الدولية، مؤكدا أن الطريق السلمي هو الحل لما يجري هناك.