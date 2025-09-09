التجارة تستدعي 258 خرطوم مياه "هيدروتك" لاحتمالية انفجارها المفاجئ

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 258 خرطوم مياه قابل للتمدد من علامة "هيدروتك" Hydrotech، وذلك لاحتمالية انفصال جزء التثبيت الداخلي للخرطوم، ما قد يؤدي إلى انفجار مفاجئ عند ضغط الماء، ويزيد من خطر الإصابة أو التسبب في فقدان السمع المؤقت.
وأوضحت الوزارة أن الخراطيم المشمولة بالاستدعاء تحمل رموز تصنيع متعددة، مشيرة إلى أن الخلل الفني المكتشف يشكّل خطراً على سلامة المستهلكين عند الاستخدام.
ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتج، والتواصل مع الشركة لإعادة الخراطيم المتأثرة واسترداد كامل مبلغ الشراء.
وأكدت أن الإجراء يأتي ضمن حرصها على حماية المستهلك وضمان سلامته.
يُشار إلى أن تفاصيل المنتجات المستهدفة ورموز التصنيع منشورة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للاستدعاءات (recalls.sa)، بما يتيح للمستهلكين التحقق من شمول منتجاتهم واتخاذ الخطوات اللازمة بشكل عاجل.
ويأتي هذا الاستدعاء ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة لحماية المستهلكين في السوق المحلية، والتأكد من مطابقة السلع المتداولة للمعايير الفنية ومتطلبات السلامة، بما ينسجم مع دورها الرقابي وحرصها على رفع مستوى الجودة والأمان في المنتجات المتوفرة بالمملكة.