التجارة تستدعي 258 خرطوم مياه "هيدروتك" لاحتمالية انفجارها المفاجئ

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 258 خرطوم مياه قابل للتمدد من علامة "هيدروتك" Hydrotech، وذلك لاحتمالية انفصال جزء التثبيت الداخلي للخرطوم، ما قد يؤدي إلى انفجار مفاجئ عند ضغط الماء، ويزيد من خطر الإصابة أو التسبب في فقدان السمع المؤقت.