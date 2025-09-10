"الكهموس" ينوّه بمضامين الخطاب الملكي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى

نوّه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بمضامين الخطاب الملكي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –.
وأشار معاليه إلى أن الخطاب الملكي السنوي يحمل في طياته مضامين سامية وتوجهات واضحة لجميع الجهات، بما يحقق مصلحة الوطن الغالي، ويترجم حرص القيادة الرشيدة – رعاها الله – على مواصلة مسيرة التنمية، وإبراز مكانة وريادة المملكة في المجالات كافة، ودورها المهم على المستويين الإقليمي والدولي، وهو مصدر اعتزاز لكل مواطن بحاضر ومستقبل البلاد الغالية.
وفي ختام تصريحه، سأل معاليه الله عز وجل أن يُديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الصحة والسداد، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يُديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار والنماء.