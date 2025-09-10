"الكهموس" ينوّه بمضامين الخطاب الملكي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى

وأشار معاليه إلى أن الخطاب الملكي السنوي يحمل في طياته مضامين سامية وتوجهات واضحة لجميع الجهات، بما يحقق مصلحة الوطن الغالي، ويترجم حرص القيادة الرشيدة – رعاها الله – على مواصلة مسيرة التنمية، وإبراز مكانة وريادة المملكة في المجالات كافة، ودورها المهم على المستويين الإقليمي والدولي، وهو مصدر اعتزاز لكل مواطن بحاضر ومستقبل البلاد الغالية.