برعاية خادم الحرمين.. "فنون العمارة" تتوّج المشروعات الفائزة بجائزة "ميثاق الملك سلمان العمراني"

وشملت القائمة القصيرة في المرحلة الأخيرة عددًا من المشروعات المتنوعة من مُختلف مناطق المملكة، وحددت لجنة التحكيم 9 مشروعات منها لتتويجها، جاء توزيعها على مسارات الجائزة الثلاثة كما يلي: عن مسار المشروعات المبنية، كانت الجائزة من نصيب 5 مشروعات، وهي: مشروع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في مدينة الظهران، ومشروع منتجع بانيان تري في محافظة العلا، ومشروع دار الرحمانية في محافظة الغاط، ومشروع الجامع الكبير في كافد بمدينة الرياض، ومشروع برج الابتكار لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمدينة الرياض.