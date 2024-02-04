فوارق حرارية تدفع برياح الصبا نحو غرب المملكة.. والبداية الأربعاء القادم

هذه الأجواء تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لتجنب حدوث مضاعفات لا قدّر الله؛ نظراً لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، كما تستوجب من السائقين الحذر والانتباه خلال القيادة بسبب التدني المتوقع في مدى الرؤية الأفقية.