فوارق حرارية تدفع برياح الصبا نحو غرب المملكة.. والبداية الأربعاء القادم

يُتوقع أن تتأثر المرتفعات الغربية وبعض سواحلها اعتباراً من صباح يوم الأربعاء بهُبوب رياح الصبا المثيرة للأتربة والغبار، تحديداً من الأجزاء الشمالية من جدة وصولاً حتى الأجزاء الشمالية من ينبع.
هذه الأجواء تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لتجنب حدوث مضاعفات لا قدّر الله؛ نظراً لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، كما تستوجب من السائقين الحذر والانتباه خلال القيادة بسبب التدني المتوقع في مدى الرؤية الأفقية.
ووفق موقع "طقس العرب"، فإن رياح الصبا تهب عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة، حيث تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة، مما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محلياً؛ نتيحة الفوارق الحرارية الأفقية، وكذلك الفرق في قيم الضغط الجوي.