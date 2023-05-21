"الشورى" يستعرض آليات تمكّن المنشآت من تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتها

كما ناقشت اللجنة أهمية اعتبار القطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة لمواكبة المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز المحتوى المحلي من خلال دراسة فكرة زيادة نسبة التفضيل السعري للمشتريات الحكومية في تلك القطاعات والأنشطة بالإضافة لتضمين تلك القطاعات والأنشطة في قائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وإلزاميتها على الشركات المملوكـة بالكامل للدولة أو التـي تمتلـك فيهـا أكثر مـن 51% من رأس مالها، أو أي من أجهزتها الحكومية، بالإضافة لوضع مؤشرات أداء سنوية لقياس مستوى الالتزام.