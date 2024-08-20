والد متغيبة الباحة "أشواق" يناشد من يملك أي معلومة عنها التواصل مع جهات الأمن

وناشد والد الفتاة جميع من قد يكون لديهم أي معلومات أو يعرفون شيئًا عن مكان وجود ابنته، أن يبادروا بالاتصال بالجهات الأمنية، كما طلب من الجميع التعاون والمساعدة في العثور عليها، حيث يمكن التواصل معه مباشرة عبر الرقم الذي نشره لهذا الغرض 0551495659.