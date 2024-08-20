والد متغيبة الباحة "أشواق" يناشد من يملك أي معلومة عنها التواصل مع جهات الأمن

شهدت منطقة الباحة حالة من القلق والتوتر بعد اختفاء الفتاة أشواق الزهراني منذ يوم الأحد الماضي، وذلك بعد دخولها إلى الكلية التقنية في محافظة العقيق.
ورغم مرور عدة أيام، لم يتم العثور على أي أثر للفتاة، ولا يزال هاتفها المحمول مغلقًا، مما زاد من صعوبة تتبّعها.
وقال والد الفتاة أشواق الزهراني لـ "سبق": تقدمت ببلاغ عن فقدان ابنتي بعد أن ركبت مع باص خاص لإيصالها إلى كلية التقنية بالعقيق، وعند تأخرها في الخروج اتصل عليّ سائق الباص يفيدني بعدم خروجها والبحث عنها داخل الكلية، ولم يتم العثور عليها ولا يزال جوالها مغلقًا حتى هذه اللحظة.
وتكثف الجهات الأمنية بمنطقة الباحة جهودها في البحث عن الفتاة، حيث تستخدم جميع الوسائل المتاحة للوصول إلى معلومات قد تساعد في العثور عليها.
ورغم كل هذه الجهود، لم تتوفر حتى الآن أي معلومات حول أسباب اختفائها، مما يترك عائلتها وأصدقاءها في حالة من الحيرة والقلق.
وناشد والد الفتاة جميع من قد يكون لديهم أي معلومات أو يعرفون شيئًا عن مكان وجود ابنته، أن يبادروا بالاتصال بالجهات الأمنية، كما طلب من الجميع التعاون والمساعدة في العثور عليها، حيث يمكن التواصل معه مباشرة عبر الرقم الذي نشره لهذا الغرض 0551495659.
ويأمل والد الفتاة وأفراد عائلتها في أن تعود "أشواق" سالمةً إلى أحضانهم في أقرب وقت ممكن، وأن تنتهي هذه المحنة على خير، موكدًا أنها لا تعاني أي أمراض نفسية.