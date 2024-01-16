"موانئ" تسجل نموًا إيجابيًا بـ 12.07% في مُناولة أعداد الحاويات خلال 2023

وسجلت الحاويات الصادرة ارتفاعًا في إجمالي موانئ المملكة بنسبة 13.88% لتصل إلى 2.744.332 حاوية، مقارنة بـ 2.409.767 حاوية في العام 2022م، وشهدت الحاويات الواردة زيادة بنسبة 10.51% لتصل إلى 2.737.910 حاوية، مقارنة بـ 2.477.555 حاوية في العام 2022م، بينما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعًا بنسبة 6.23%، لتصل إلى 5.896.060 حاوية للعام 2023م، مقارنة بـ 5.552.298 حاوية في العام 2022م.