"حساب المواطن" يوضح معنى حالة الطلب مكتمل كليًا دون الحاجة للمرفقات

أوضح برنامج حساب المواطن معنى ظهور حالة الطلب "مكتمل كليًا بدون مرفقات"، مبينًا أن ذلك يشير إلى استكمال جميع البيانات المطلوبة في الطلب دون الحاجة إلى إرفاق أي مستندات أو وثائق إضافية.
وبيّن البرنامج، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الحالة المذكورة تعني أن المستفيد قد استوفى جميع المعلومات المطلوبة لإتمام الطلب بنجاح، دون أن تُطلب منه مستندات ثبوتية إضافية لدعم بياناته، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود البرنامج لتبسيط خطوات التسجيل والتحديث وتسهيل الخدمات على المستفيدين.
وكان البرنامج قد أودع في 9 أكتوبر الجاري 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والتسعين أكثر من9.7 ملايين مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 256 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالًا.
وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 89%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.