أمانة الطائف تهيئ مرافق ترفيهية شاملة لاستقبال آلاف الزوار في إجازة الفصل الدراسي

وتعمل فرق الصيانة وفق خطة محكمة بكل حديقة ومنتزه للصيانة الشاملة لكافة مرافقها أسبوعياً، ومن ضمنها ألعاب الأطفال ودعمها بما يضمن الأداء الأمثل لها، تعزيزاً للجانب الترفيهي بما يحقق رغبات الزوار، وتعالج فرق الصيانة بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة مكامن الخطورة في الألعاب، حتى تضمن توفير الأمان اللازم للأطفال عند استخدام هذه المرافق، مع دعم العديد من المواقع بألعاب جديدة لتعزيز عملية الفائدة المستدامة من هذه المجموعات، خاصة وأن الطائف تعد من أهم مدن السياحة المحلية والعربية، وعليها إقبال سياحي كثيف طوال العام، مما يزيد من نسبة تشغيل المرافق الترفيهية باستمرار.