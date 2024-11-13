أمانة الطائف تهيئ مرافق ترفيهية شاملة لاستقبال آلاف الزوار في إجازة الفصل الدراسي

هيأت أمانة الطائف أكثر من 1600 لعبة من ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة والبرية والمواقع البيئية بالمرتفعات السياحية لاستقبال فلذات الأكباد مع أهاليهم في جميع المتنفسات خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لهذا العام، حيث يتدفق على المحافظة آلاف الزوار والسياح من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالأجواء المعتدلة التي تشهدها المحافظة.
وقد تكاملت جهود الأمانة مع القطاع الخاص لتهيئة المرافق السياحية وشبكات الخدمات للتسهيل على الزوار والسياح وراحتهم، خاصة وأن الكثير من الزوار يقصدون الطائف التي تتميز بقربها من العاصمة المقدسة ومدينة جدة الساحلية، وتوفر مواقع الجذب السياحي في هذه المحافظة التي أصبحت وجهة مفضلة ومثالية للعائلات، لقضاء الإجازات وللاستمتاع بالأجواء الشتوية وسط تكامل الخدمات والمرافق.
وقد جهزت الأمانة كافة الحدائق المنتشرة في أنحاء المدينة ومداخلها ومخارجها والمواقع السياحية بعدد كبير من ألعاب الأطفال المختلفة، مصممة وفق أحدث الطرز الفنية والهندسية، وتضم معظم المتنفسات العامة والمستثمرة العديد من الخدمات ومجاميع ألعاب الأطفال والجلسات المظللة ودورات المياه العامة والمسطحات الخضراء والمرافق الخدمية المتكاملة والمساندة، علاوة على الساحات البلدية التي تضم مضامير لممارس رياضة المشي، وملاعب لكرة القدم, والطائرة, والتنس، إضافة للمتنزهات الطبيعية البيئية في الضواحي والمراكز المحيطة التي تشكل متنفسات طبيعية تخدم الأهالي والزوار.
كما تضم الحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية بمدينة الورد تشكيلة واسعة الألعاب التشويقية والترفيهية بعد أن عملت الأمانة على دعم مجاميع الألعاب بأحدث الألعاب التي تناسب كافة الأعمار وتتحمل كافة الظروف، ضمن مبادرات الأمانة في تعزيز جماليات المدن، بمفهوم عصري وحديث يسهـم في رفـع مؤشرات جودة الحياة وأنسنة المدن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعمل فرق الصيانة وفق خطة محكمة بكل حديقة ومنتزه للصيانة الشاملة لكافة مرافقها أسبوعياً، ومن ضمنها ألعاب الأطفال ودعمها بما يضمن الأداء الأمثل لها، تعزيزاً للجانب الترفيهي بما يحقق رغبات الزوار، وتعالج فرق الصيانة بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة مكامن الخطورة في الألعاب، حتى تضمن توفير الأمان اللازم للأطفال عند استخدام هذه المرافق، مع دعم العديد من المواقع بألعاب جديدة لتعزيز عملية الفائدة المستدامة من هذه المجموعات، خاصة وأن الطائف تعد من أهم مدن السياحة المحلية والعربية، وعليها إقبال سياحي كثيف طوال العام، مما يزيد من نسبة تشغيل المرافق الترفيهية باستمرار.