عن فوز المملكة بتنظيم "إكسبو 2030".. "المالك": طار بها أمير لا ينافس.. "السليمان": تحية عالمية لمشروع التغيير السعودي

ويؤكد "المالك" أن: "تنظيم إكسبو كما تنظيم كأس العالم، لنا فيه مصالح اقتصادية وثقافية وغيرها، وسوف يصاحبها إنجازات هائلة ستبقى في أرضنا ولصالح المواطنين جيلاً بعد جيل، ما يعني أن فكر الأمير محمد بن سلمان كان أسرع مما نفكر فيه، وأعمق مما قدرناه من فوائد في الإنجازين، والمهم أن ما تم حتى الآن لن يكون آخر ما ننتظره من ولي العهد الذي كسب حب شعبه، وزادت ثقتهم فيه امتداداً لثقة الملك ودعمه له، والمملكة تستحق مثل هذا، والمواطن يستحق هو الآخر".